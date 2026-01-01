Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE | Kärcher

Beste Reinigungsergebnisse, ressourcenschonende Systeme, eine kinderleichte Bedienung und eine hohe Anwenderfreundlichkeit: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R überzeugt in allen Belangen. Angetrieben von einer leistungsstarken 170-Ah-Batterie, die bequem über das eingebaute Ladegerät geladen wird, sorgen 2 Scheibenbürsten mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE für eine hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig geringem Verbrauch an Wasser und Reinigungsmitteln. Farbcodierte Bedienelemente, der EASY-Operation-Schalter zur Wahl des Reinigungsprogramms und das große, 30-sprachige Farbdisplay sorgen für eine besonders einfache Bedienung. Für maximale Anwenderfreundlichkeit sind die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks und das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks integriert. Und für ein Plus an Arbeitskomfort und -sicherheit ist die Maschine mit einem in der Höhe verstellbaren Fahrersitz sowie einem gut sichtbaren Tagfahrlicht ausgestattet.

Höhenverstellbarer Sitz Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven. Innovatives KIK-System Farbcodierte Schlüssel für unterschiedliche Bedienrechte gegen Fehlbedienungen. Reinigungsmodi und andere Funktionen sind für jeden Anwender voreinstellbar. Optimale Anpassung an die individuellen Aufgaben des jeweiligen Anwenders. Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.