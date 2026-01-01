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    Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine in Grau mit schwarzem Sitz und Lenkrad, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.161-424.0

    • 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
    • Wartungsfreie 170-Ah-AGM-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m²/h
    • Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Seitenschrubbdeck, sehr leise, 59 dB(A)
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