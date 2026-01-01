Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD | Kärcher

Dank eines Tankvolumens von jeweils 110 Litern für Frisch- und Schmutzwasser sowie eines Scheibenbürstenkopfs mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite erreicht unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mühelos eine Flächenleistung von rund 5100 m² in der Stunde. Dazu ist ein Seitenschrubbdeck montiert, das die Arbeitsbreite um 10 Zentimeter erweitert und eine randnahe Reinigung ermöglicht. Mit dem ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, der zeitsparenden Auto-Fill-Funktion zur Frischwassertankbefüllung und dem KIK-Schlüsselsystem zur Vermeidung von Fehlbedienungen verfügt die Maschine über weitere Ausstattungsdetails für einen wirtschaftlichen und anwenderfreundlichen Betrieb. Serienmäßig sind ebenfalls eine leistungsstarke 170-Ah-Batterie sowie ein On-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Der Anwender profitiert von einer komfortablen Sitzhöhenverstellung, einfachen Einstellmöglichkeiten über das Farbdisplay in über 30 Sprachen sowie einem Tagfahrlicht zur Steigerung der passiven Sicherheit.

Zeit- und kostensparendes Seitenschrubbdeck Ermöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen. Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen. Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen. Höhenverstellbarer Sitz Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven. Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.