Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD | Kärcher

Serienmäßig mit einer leistungsstarken 170-Ah-Batterie sowie einem integrierten Ladegerät ausgerüstet, reinigt die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit ihren 110-Liter-Tanks bis zu 5100 m² pro Stunde. Dafür sorgen der Walzenbürstenkopf mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite und Kehreinheit sowie das montierte Seitenschrubbdeck zur Arbeitsbreitenerweiterung um 10 Zentimeter für die randnahe Reinigung auch unter Regalen. Serienmäßig sind außerdem mit an Bord: zur Ressourcenschonung eine geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks und das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks. Alle Funktionen sind komfortabel, anwenderfreundlich und in 30 Sprachen über das große Farbdisplay bzw. den EASY-Operation-Schalter steuerbar. Das integrierte KIK-Schlüsselsystem erlaubt die individuelle Vergabe von Zugriffsrechten auf wichtige Funktionen der Maschine und hilft so effektiv, Fehlbedienungen zu vermeiden. Zur Erhöhung der passiven Sicherheit ist außerdem ein Tagfahrlicht integriert.

Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen. Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen. Zeit- und kostensparendes Seitenschrubbdeck Ermöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen. Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen. Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen. Höhenverstellbarer Sitz Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven. Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.