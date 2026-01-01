Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75 | Kärcher

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack verbindet anwenderfreundliche Bedienung mit besten Reinigungsergebnissen und sehr guten TCO-Werten. Der EASY-Operation-Schalter und das große Farbdisplay in 30 Sprachen bieten Zugriff auf alle Funktionen – für absolute Sicherheit und zum Schutz der Maschine ist zusätzlich das KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten integriert. Gleichzeitig sorgt das Zusammenspiel des Scheibenbürstenkopfs mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, der 2 110-Liter-Tanks und nicht zuletzt der 180-Ah-Lithium-Ionen-Batterie für lange Reinigungseinsätze und eine hohe Flächenleistung von bis zu 5100 Quadratmetern pro Stunde. Dank des integrierten Ladegeräts ist das Zwischenladen der schnellladefähigen Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt, jederzeit möglich. Zahlreiche weitere Funktionen sind ebenfalls mit an Bord – wie beispielsweise die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks, das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE.

Höhenverstellbarer Sitz Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Langlebige Lithium-Ionen-Batterien Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich. Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten. Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven. Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.