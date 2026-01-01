Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75 | Kärcher

Anwenderfreundlich, zuverlässig, reinigungsstark und mit besten TCO-Werten: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack punktet mit umfangreicher Serienausstattung bei höchster Wirtschaftlichkeit. So gehören eine schnell- und zwischenladefähige 180-Ah-Lithium-Ionen-Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt, sowie ein Ladegerät zum Lieferumfang dazu. Zahlreiche intelligente Funktionen sind ebenfalls mit an Bord – wie beispielsweise die zeitsparende Auto-Fill-Funktion zum Befüllen des Frischwassertanks, das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Mit einer Arbeitsbreite von 75 Zentimetern ermöglicht der Walzenbürstenkopf mit praktischer Kehrfunktion zusammen mit 2 110-Liter-Tanks Flächenleistungen von bis zu 5100 Quadratmetern pro Stunde. Und nicht zuletzt sorgen das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten und die sehr einfache Bedienung der Maschine über den EASY-Operation-Schalter und das große Farbdisplay in 30 Sprachen für maximale Sicherheit und hohen Komfort.

Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen. Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen. Langlebige Lithium-Ionen-Batterien Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich. Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten. Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven. Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.