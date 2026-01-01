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    Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75 | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine in Grau mit schwarzem Sitz und gelben Akzenten, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.161-439.0

    • 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Walzenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
    • 180-Ah-Li-Ion-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m²/h, inkl. Kehrfunktion
    • Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, automat. Reinigungsmitteldosierung
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