Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75 | Kärcher

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack vereint eine umfangreiche Ausstattung mit sehr guten TCO-Werten. Dafür sind zahlreiche Innovationen an Bord – wie beispielsweise die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks, das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Lange Reinigungseinsätze und stündliche Flächenleistungen von 5100 Quadratmetern ermöglicht das Zusammenspiel aus serienmäßiger 180-Ah-Lithium-Ionen-Batterie, 110-Liter-Tank und Scheibenbürstenkopf mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, die das montierte, zeit- und kostensparende Seitenschrubbdeck um 10 weitere Zentimeter erweitert und so die randnahe Reinigung, zum Teil auch unter Regalen ermöglicht. Dank des integrierten Ladegeräts ist das Zwischenladen der langlebigen Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt, jederzeit möglich. Das KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten sowie die einfache Bedienbarkeit mit EASY-Operation-Schalter und Farbdisplay runden das überzeugende Gesamtkonzept ab.

Zeit- und kostensparendes Seitenschrubbdeck Ermöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen. Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen. Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen. Langlebige Lithium-Ionen-Batterien Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich. Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten. Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven. Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.