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    Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75 | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit Lenkrad und Sitz, graues Gehäuse, rote Bürsten unten sichtbar.

    Scheuersaugmaschine

    B 110 R Classic Bp Pack + D75

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.161-433.0

    • 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
    • Classic-Version, 170-Ah-AGM-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m²/h
    • Tagfahrlicht, einfachste Bedienung, sehr guter Wendekreis, nur 59 dB(A)
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