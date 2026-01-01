Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75 | Kärcher

Ein mehrsprachiges Display, der clevere EASY-Operation-Schalter, farbcodierte Bedienelemente: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic begeistert mit ihrem anwenderfreundlichen Bedienkonzept und gleichzeitig sehr guten Reinigungsergebnissen auf mittelgroßen Flächen. Dafür sorgen bewährte Scheibenbürstentechnik sowie der aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigte Saugbalken mit marktführender Absaugleistung. Serienmäßig mit einer leistungsstarken 170-Ah-AGM-Batterie, passendem Ladegerät und der sparsamen eco!efficiency-Stufe von Kärcher ausgerüstet punktet die Bodenreinigungsmaschine dabei mit Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern pro Stunde und einem sehr geräuscharmen Betrieb. Die großzügigen 110 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser erlauben problemlos auch längere Arbeitseinsätze, während ein Tagfahrlicht für ein hohes Maß an aktiver und passiver Sicherheit sorgt. Zudem hilft das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine effektiv, Fehlbedienungen zu vermeiden.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Innovatives KIK-System Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. Senkung der Servicekosten. Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.). Großes Farbdisplay Kein separates Ladegerät erforderlich. Bequeme und einfache Handhabung. Auf verschiedene Batterietypen einstellbar. Einfache Handhabung Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.