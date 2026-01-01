Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.246-038.0
Antriebsart
Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
900
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
150 150
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
9000
Flächenleistung praktisch (m²/h)
6750
Batterietyp
Wartungsarm
Batterie (V / Ah)
36 / 240
Batterielaufzeit (h)
5
Batterieladezeit (h)
11
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Steigfähigkeit (%)
15
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (kg)
94
Wasserverbrauch (l/min)
7
Schalldruckpegel (dB(A))
67
Aufnahmeleistung (W)
2400
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
957
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1700 x 1070 x 1420
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete