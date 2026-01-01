Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse | Kärcher

Dank ihres Allradantriebs meistert unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv problemlos auch große Steigungen und schafft bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h eine stündliche Flächenleistung von bis zu 9.000 Quadratmeter. Die 90 Zentimeter Arbeitsbreite des Scheibenbürstenkopfs, die hervorragende Absaugleistung des robusten Saugbalkens aus Aluminium-Druckguss sowie das ressourcensparende Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE ermöglichen dazu beste Reinigungsergebnisse. Farbcodierte Bedienelemente, ein großes Farbdisplay, das in 30 Sprachen bedienbar ist, sowie das patentierte KIK-Schlüsselsystem sorgen für eine anwenderfreundliche, einfache und sichere Bedienbarkeit der mit einem Tagfahrlicht bestückten Bodenreinigungsmaschine. Die zeitsparende Auto-Fill-Funktion für den Frischwassertank und das System zur automatischen Tankspülung erleichtern das Handling deutlich. Zum Schutz der Maschine ist sie außerdem mit einem robusten Rammschutz mit großen Abweisrollen ausgerüstet. Eine Schnittstelle zu unserem optionalen Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht auf Wunsch die Überwachung der wichtigsten Betriebsparameter von jedem Ort und in Echtzeit.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Bürstenkopf mit Scheibentechnik Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller. Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart. Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht. Allradantrieb Auch in steilen Parkhäusern einsetzbar. Bis zu 18 % Steigfähigkeit im Reinigungsbetrieb. Sehr spurstabil, auch bei glatten Böden. Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ Spart Reinigungsmittel. Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %). Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren. Patentiertes Tankspülsystem Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks. Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. Bessere Hygiene. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.). Großes Farbdisplay Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.