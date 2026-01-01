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    Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB | Kärcher

    Graue Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit Sitz, Lenkrad und Bürsten an der Vorderseite.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.246-039.0

    • 150 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 10 km/h Allradversion
    • 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 6800 m²/h, Tankspülsystem
    • Hohe Steigfähigkeit von 18 % (15 % reinigend), sehr hohe Fahrsicherheit
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