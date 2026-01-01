Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB | Kärcher

Mit bis zu 8.500 Quadratmeter Flächenleistung pro Stunde überzeugt unsere leistungsstarke Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv mit 85 Zentimeter breitem Aluminium-Walzenbürstenkopf mit Vorkehrfunktion bei alltäglichen Reinigungseinsätzen. Ausgestattet mit einem Allradantrieb, der gut 10 km/h Fahrgeschwindigkeit ermöglicht, kann sie dabei auch an großen Steigungen wie beispielsweise in Parkhäusern eingesetzt werden. Der neue, robuste Saugbalken aus Aluminium-Druckguss sorgt für eine sehr gute Absaugleistung, während das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE einen effizienten Umgang mit Ressourcen garantiert. Auto-Fill-Funktion und automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 150 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Standard sind auch das Tagfahrlicht, ein robuster Rammschutz und Abweisrollen sowie die einfache Bedienung durch farbcodierte Bedienelemente und das große Farbdisplay. Für noch mehr Sicherheit sorgt das patentierte KIK-Schlüsselsystem. Eine Schnittstelle zu unserem optionalen, cloudbasierten Flottenmanagement-System Kärcher Fleet erlaubt auf Wunsch die Überwachung der wichtigsten Maschinenparameter in Echtzeit.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen. Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen. Allradantrieb Auch in steilen Parkhäusern einsetzbar. Bis zu 18 % Steigfähigkeit im Reinigungsbetrieb. Sehr spurstabil, auch bei glatten Böden. Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ Spart Reinigungsmittel. Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %). Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.). Patentiertes Tankspülsystem Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks. Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. Bessere Hygiene. Großes Farbdisplay Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. Einfache und schnelle Einstellungsänderungen möglich. Einfache Handhabung Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.