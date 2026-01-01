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    Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90 | Kärcher

    Graue Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit Lenkrad und Sitz, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.246-158.0

    • 150 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 8 km/h Geschwindigkeit
    • 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 7200 m²/h, Tankspülsystem
    • Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, viele Optionen
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