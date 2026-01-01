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    Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85 | Kärcher

    Graue Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit Sitz, Lenkrad und Bürsten an der Vorderseite.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.246-160.0

    • 150 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 8 km/h Geschwindigkeit
    • 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 6800 m²/h, Tankspülsystem
    • Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, Seitenbesen
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