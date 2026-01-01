Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85 | Kärcher

Die hervorragend ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit ausdauernder 240-Ah-Batterie, integriertem Ladegerät und Tagfahrlicht punktet mit einer stündlichen Flächenleistung von gut 6800 m². Für beste Reinigungsergebnisse sorgen dabei der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf aus Aluminium-Druckguss mit Vorkehrfunktion, 2 beidseitig angebaute Seitenbesen, die auch Kehrgut außerhalb der Arbeitsbreite erfassen, unser ressourcenschonendes Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, eco!efficiency-Modus sowie die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der leistungsstarke, robuste Aluminium-Saugbalken. Die Auto-Fill-Funktion und die automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 150 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Dank eines großen Farbdisplays, das in 30 Sprachen einstellbar ist, und dem patentierten KIK-Schlüsselsystem ist die Bedienung gleichermaßen einfach wie sicher – Fehlbedienungen werden durch die Möglichkeit, unterschiedlichen Anwendern individuelle Zugriffsrechte auf die Programme zuzuweisen, wirkungsvoll vermieden. Mit 8 km/h Fahrgeschwindigkeit und Lenkwinkelsensor ein echt flotter Flitzer.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen. Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen. Innovatives KIK-System Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. Senkung der Servicekosten. Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern. Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ Spart Reinigungsmittel. Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %). Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren. Patentiertes Tankspülsystem Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks. Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. Bessere Hygiene. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.). Großes Farbdisplay Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. Einfache und schnelle Einstellungsänderungen möglich.