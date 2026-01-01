Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90 | Kärcher

Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R überzeugt im Arbeitsalltag mit hervorragender Serienausstattung. So helfen das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der eco!efficiency-Modus, Ressourcen zu schonen und wirtschaftlich zu reinigen. Die Auto-Fill-Funktion spart Zeit beim Befüllen des 150-Liter-Frischwassertanks, während das automatische Tankspülsystem die Reinigung des Schmutzwassertanks vereinfacht. Mit 2 Scheibenbürsten, 90 Zentimeter Arbeitsbreite und dem neuen, sehr robusten Saugbalken aus Aluminium-Druckguss reinigt das Gerät 7200 m²/h mit 8 km/h Fahrgeschwindigkeit. Ein Tagfahrlicht verbessert die Sichtbarkeit und ein robuster Stahlrammschutz schützt Anwender und Maschine zuverlässig. Dabei ist die B 150 R, dank des großen, 30-sprachigen Farbdisplays und der farbcodierten Bedienelemente, sehr einfach zu bedienen. Das Gerät verfügt über das patentierte KIK-Schlüsselsystem, das unterschiedliche Nutzerrechte ermöglicht und so Fehlbedienungen praktisch ausschließt. Ein Lenkwinkelsensor unterstützt die Fahrsicherheit, während das Seitenschrubbdeck rand- und konturnah reinigt und so manuellen Nacharbeiten vorbeugt.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Bürstenkopf mit Scheibentechnik Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller. Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart. Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht. Innovatives KIK-System Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. Senkung der Servicekosten. Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.). Patentiertes Tankspülsystem Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks. Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. Bessere Hygiene. Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ Spart Reinigungsmittel. Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %). Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren. Einfache Handhabung Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.