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    Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85 | Kärcher

    Graue Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit Sitz und Lenkrad, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.246-169.0

    • 150 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 8 km/h Geschwindigkeit
    • 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 6800 m²/h, Tankspülsystem
    • Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Seitenschrubbdeck
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