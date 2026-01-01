Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85 | Kärcher

Betrieben mit einer leistungsstarken 240-Ah-Blei-Säure-Batterie überzeugt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R bei täglichen, harten Reinigungseinsätzen und Flächenleistungen von stündlich bis zu 6800 Quadratmetern – bei 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf mit Vorkehrfunktion sowie der Saugbalken der neuesten Generation für beste Absaugergebnisse sind aus hochwertigem und robustem Aluminium gefertigt. Dazu verfügt die Maschine über 2 150 Liter fassende Tanks für Frisch- und Schmutzwasser, die dank der Auto-Fill-Funktion zeitsparend zu befüllen bzw. komfortabel zu reinigen sind, sowie das ressourcenschonende Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Ressourcenschonend ist auch die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung. Sie verringert die Wasserzufuhr auch in Kurven und erhöht mit dem Lenkwinkelsensor zusammen die Sicherheit. Ein großes Farbdisplay sorgt für eine einfache Bedienbarkeit des Geräts, während das zusätzlich integrierte KIK-Schlüsselsystem Fehlbedienungen auszuschließen hilft. Darüber hinaus schützen ein serienmäßiges, weit sichtbares Tagfahrlicht sowie ein robuster Rammschutz aus Stahl Anwender und Maschine während des Betriebs.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen. Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen. Innovatives KIK-System Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. Senkung der Servicekosten. Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern. Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ Spart Reinigungsmittel. Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %). Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren. Patentiertes Tankspülsystem Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks. Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. Bessere Hygiene. Großes Farbdisplay Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. Einfache und schnelle Einstellungsänderungen möglich. Einfache Handhabung Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.