Scheuersaugmaschine B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90 | Kärcher

Ausgestattet mit einem absaugstarken Aluminium-Druckguss-Saugbalken der neuesten Generation, einem Scheibenbürstenkopf mit 90 Zentimeter Arbeitsbreite, einem Lenkwinkelsensor zur Erhöhung der Sicherheit bei 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und dem ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE sowie der geschwindigkeitsabhängigen Wasserdosierung begeistert unsere kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit hervorragenden Reinigungsergebnissen. Dabei ist sie extrem einfach und sicher zu bedienen. Dafür sorgen unter anderem das große, 30-sprachige Farbdisplay sowie das patentierte KIK-Schlüsselsystem, mit dem unterschiedlichen Anwendern auch unterschiedliche Zugriffsrechte zugeordnet und so Fehlbedienungen vermieden werden können. Zum zeitsparenden Befüllen des 220 Liter großen Frischwassertanks ist die Auto-Fill-Funktion ebenso mit an Bord wie das automatische Tankspülsystem zur komfortablen Reinigung des Schmutzwassertanks. Ein Einbauladegerät erleichtert das Laden der leistungsstarken 240-Ah-Batterie. Für eine bessere Sichtbarkeit ist zudem ein Tagfahrlicht serienmäßig integriert.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Bürstenkopf mit Scheibentechnik Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller. Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart. Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht. Innovatives KIK-System Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. Senkung der Servicekosten. Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.). Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ Spart Reinigungsmittel. Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %). Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren. Patentiertes Tankspülsystem Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks. Bis zu 70 % Wasserersparnis bei der Reinigung im Vergleich mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. Bessere Hygiene. Großes Farbdisplay Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.