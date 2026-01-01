Scheuersaugmaschine B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon | Kärcher

Sehr große Flächen schnell gründlich zu reinigen und dabei nahezu unabhängig von limitierenden Batteriekapazitäten zu sein: kein Problem mit der extrem leistungsstarken Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R. Serienmäßig bestückt mit 2 großen 285-Ah-AGM-Batterien und einem Einbauladegerät erlaubt die Bodenreinigungsmaschine Einsätze von bis zu 5 Stunden am Stück. Dank des großen Scheibenbürstenkopfs mit 110 Zentimeter Arbeitsbreite, des robusten Saugbalkens der neuesten Generation und der beiden 220-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser reinigt sie dabei bis zu 11.000 m²/h. Durchdachte Farbcodierungen der Bedienelemente erleichtern das Handling, während zusätzlich das patentierte KIK-Schlüsselsystem Fehlbedienungen wirkungsvoll vermeidet. Mit dem Auto-Fill-System zur zeitsparenden Befüllung des Frischwassertanks und dem automatischen Spülsystem für den Schmutzwassertank, dem Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE sowie einem Tagfahrlicht, einer Rundumkennleuchte, einem robusten Frontrammschutz, einer geschwindigkeitsabhängigen Wasserdosierung und einem Lenkwinkelsensor für mehr Sicherheit beim Fahren gehört die Maschine zu den Leistungsstärksten ihrer Klasse.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller. Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart. Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht. Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Bürstenkopf mit Scheibentechnik Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten. Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ Spart Reinigungsmittel. Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %). Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.). Innovatives KIK-System Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. Senkung der Servicekosten. Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern. Patentiertes Tankspülsystem Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks. Bis zu 70 % Wasserersparnis bei der Reinigung im Vergleich mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. Bessere Hygiene.