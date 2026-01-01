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    Scheuersaugmaschine B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon | Kärcher

    Graue Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit Lenkrad und Sitz, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.246-277.0

    • 220 l Frisch-Schmutzwasser, 110-cm-Scheibenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
    • 285-Ah-AGM-Batterie, bis 5 h Laufzeit, max. 11.000 m²/h, Einbauladegerät
    • Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Tankspülung, Rundumkennleuchte
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