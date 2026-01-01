10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Scheuersaugmaschine B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85 | Kärcher

    Graue Kärcher Kehrmaschine mit zwei rotierenden Bürsten und einem Sitz für den Bediener.

    Scheuersaugmaschine

    B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.246-283.0

    • 220 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
    • 240-Ah-Li-Ion-Batterie, bis 5 h Laufzeit, max. 8500 m²/h, Einbauladegerät
    • Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, 2 Seitenbesen, Tankspülung
    Angebot anfordern