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    Scheuersaugmaschine B 250 R + D 100 | Kärcher

    Graue Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit Lenkrad und Sitz, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    B 250 R + D 100

    Bestellnummer: 1.480-231.202