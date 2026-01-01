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    Scheuersaugmaschine B 250 R + R 120 | Kärcher

    Graue Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit schwarzem Sitz und Lenkrad, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    B 250 R + R 120

    Bestellnummer: 1.480-231.203