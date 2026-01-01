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    Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100 | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine mit gelben Bürsten und grauem Gehäuse, auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.480-261.0

    • 260 l Frisch-Schmutzwasser, 100-cm-Walzenbürstenkopf, Ride-on, 10 km/h
    • 525-Ah-Li-Ion-Batterie, 5 h Laufzeit, 3 h Ladezeit, max. 10.000 m²/h
    • Seitenbesen, Kennleuchte, Spotlicht blau, automat. Reinigungsmitteldosierung
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