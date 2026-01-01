Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100 | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.480-261.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (cm)
100
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
1220
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1220
Arbeitsbreite Saugen (cm)
114
Tank Frisch-/Schmutzwasser ( )
260 260
Kehrgutbehälter (l)
26
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
10000
Flächenleistung praktisch (m²)
7000
Batterie (V)
36
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
max. 10
Steigfähigkeit (%)
15
Bürstendrehzahl (U/min)
1250
Bürstenanpressdruck (kg / g/cm²)
150 / 210
Gangwendebreite (cm)
212
Wasserverbrauch (l/min)
9
Schalldruckpegel (dB(A))
73
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
1840
Gewicht ohne Zubehör (kg)
984
Abmessungen (L × B × H) (mm)
2000 x 1180 x 1570
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Anwendungsgebiete