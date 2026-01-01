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    Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120 | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine mit gelben Bürsten und grauem Gehäuse, auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.480-262.0

    • äußerst robuster Bürstenkopf
    • EASY-Operation-Wahlschalter
    • Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
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