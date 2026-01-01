Scheuersaugmaschine B 300 R I Bp | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.480-235.203
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
1045 - 1350
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1755
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
300 300
Kehrgutbehälter (l)
180
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
14000
Flächenleistung praktisch (m²/h)
10500
Batterielaufzeit (h)
4
Steigfähigkeit (%)
12
Bürstendrehzahl (U/min)
460
Wasserverbrauch (l/min)
12
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
2635
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1610
Abmessungen (L × B × H) (mm)
2490 x 1570 x 1860
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete