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    Scheuersaugmaschine B 300 R I D | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit grauem Gehäuse, Lenkrad und orangefarbenem Warnlicht auf der Oberseite.

    Scheuersaugmaschine

    B 300 R I D

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.480-235.201

    • Kombinationsmaschine Kehren-Scheuersaugen, 300-l-Tanks, bis 175 cm Arbeitsbreite
    • Dieselantrieb, Feinstaub-Filtrationssystem, Hochentleerung, bis 17.500 m²/h
    • Arbeitslicht, Rundumkennleuchte und viele weitere Zubehöre konfigurierbar
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