Scheuersaugmaschine B 300 R I LPG | Kärcher

Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 1755 Zentimetern und mit einer extra großen Walzenbürste ausgestattet ermöglicht die Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI LPG Scheuersaugen und Kehren in einem Arbeitsgang und eignet sich damit hervorragend für die Grund- und Unterhaltsreinigung großer Flächen. Dank der optionalen Seitenbesen/Seitenschrubbdecks ist dabei auch eine randnahe Reinigung an den Wänden und in den Ecken möglich. Der umweltschonende und sparsame Antrieb mit Flüssiggas (LPG) sowie der 300 Liter große Wassertank erlauben lange Arbeitsintervalle mit Flächenleistungen von bis zu 16.550 m²/h. Für eine erstklassige Absaugung sorgt ein breiter, gebogener Saugbalken, während die Hochentleerung eine einfache und besonders komfortable Entsorgung des Kehrguts gewährleistet. Ein massiver Stahlrahmen verleiht der Maschine eine Robustheit, die sie auch härtere Einsätze problemlos überstehen lässt.

Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine. Halbierung der Arbeitszeit. Vorkehren nicht nötig. Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters Komfortabel für den Anwender. Kein direkter Schmutzkontakt. Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen. Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbdecks bürsten an beiden Seiten der Maschine Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter. Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m²/h. Schützt Gerät und Objekt. Erhöhte Fahrposition Sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche. Agiles Handling. Sparsamer, mit Flüssiggas (LPG) angetriebener Verbrennungsmotor Lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle. Auch in Innenbereichen einsetzbar. Unabhängige Reinigung. Massiver Stahlrahmen Robuste Maschine, auch für härtere Einsätze geeignet. Gebogener Saugbalken Sehr gute Absaugung, auch in engen Kurven.