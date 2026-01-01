Scheuersaugmaschine B 300 R I LPG | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.480-235.202
Antriebsart
LPG
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
1045 - 1755
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1755
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
300 300
Kehrgutbehälter (l)
180
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
16550
Flächenleistung praktisch (m²/h)
12400
Batterietyp
Starterbatterie
Batterie (V / Ah)
12 / 80
Steigfähigkeit (%)
12
Bürstendrehzahl (U/min)
460 - 460
Bürstenanpressdruck (kg)
25 - 150
Wasserverbrauch (l/min)
12
Schalldruckpegel (dB(A))
87
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
2635
Abmessungen (L × B × H) (mm)
2490 x 1570 x 1860
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete