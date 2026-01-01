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    Scheuersaugmaschine B 40 C Bp+70Ah+D43+AutoFill+Squeegee | Kärcher

    Grauer Kärcher Bodenreinigungsautomat mit schwarzen und gelben Details, auf Rädern stehend.

    Scheuersaugmaschine

    B 40 C Bp+70Ah+D43+AutoFill+Squeegee

    Bestellnummer: 0.300-013.0