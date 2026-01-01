Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Scheuersaugmaschine B 40 C Bp+70Ah+R45+AutoFill+Squeegee | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine in Grau und Schwarz mit gelben Akzenten, seitlich abgebildet auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    B 40 C Bp+70Ah+R45+AutoFill+Squeegee

    Bestellnummer: 0.300-012.0