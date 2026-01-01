Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.533-255.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
600
Arbeitsbreite Saugen (mm)
850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
50 50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
3600
Flächenleistung praktisch (m²/h)
2160
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
24 / 115
Batterielaufzeit (h)
3
Batterieladezeit (h)
10
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
max. 6
Bürstendrehzahl (U/min)
150
Bürstenanpressdruck (kg / g/cm²)
25 / 25
Gangwendebreite (mm)
1400
Wasserverbrauch (l/min)
2.6
Schalldruckpegel (dB(A))
65
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
241
Gewicht ohne Zubehör (kg)
180
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1280 x 636 x 1082
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete