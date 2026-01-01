Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+R55 | Kärcher

Die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine B 50 W Bp eignet sich ideal zur effizienten Bodenreinigung in der Industrie. Der kompakte Aufbau verschafft eine bessere Übersicht und ermöglicht den wendigen Einsatz auch in schwer zugänglichen Bereichen. Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss machen die Nachläufermaschine äußerst robust und langlebig. Der parabolisch geformte Balken garantiert eine zuverlässige Absaugung auch auf unebenen Flächen und in engen Kurven. Der R 55-Bürstenkopf sorgt für eine saubere und kraftvolle Reinigung – insbesondere auf strukturiertem Untergrund. Für eine lange Betriebsdauer liefert die verbaute AGM-Batterie leistungsstarke 115 Ah. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und reduziert dadurch die körperliche Anstrengung der Anwender. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, das Auto-Fill-System ein einfaches Befüllen des Frischwassertanks mit automatischem Wasserstopp. Frischwasser lässt sich durch den Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn problemlos nachfüllen. Mithilfe der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen ganz einfach per Smartphone steuern.

Äußerst kompakte Maschine Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen. Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ Erweiterter Funktions- und Informationsumfang. Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung. Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen. Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Robuste und unempfindliche Komponenten. Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten. Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit. Doppelwalziger Bürstenkopf R 55 Hoher Anpressdruck und Bürstendrehzahl. Hervorragendes Reinigungsergebnis, auch bei der Grundreinigung und auf strukturierten Böden. Integrierte Vorkehrfunktion.