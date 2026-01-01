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    Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+R55 | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine in Grau mit gelben Akzenten, Seitenansicht auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2023

    Scheuersaugmaschine

    B 50 W Bp Pack 115Ah+R55

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.533-242.0

    • 50 l Frisch-Schmutzwasser, 55-cm-Walzenbürste, Fahrantrieb
    • On-Board-Lader + 115-Ah-AGM-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 3300 m²/h
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