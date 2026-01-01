Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill | Kärcher

Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in engen Kurven. Der D 60-Scheibenbürstenkopf sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse und saubere Böden. Ein 90 Ah starker Lithium-Ionen-Akku treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Dank Schnellladefunktion werden unnötige Ladezeiten verkürzt und lange Standzeiten reduziert. Das kompakte Design der Walk-behind-Scheuersaugmaschine sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengungen. Ein neues Dosiersystem DOSE hilft zusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – das spart Kosten und schont Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Schmutzwassertankreinigung. Universalschlauch und Auto-Fill-System helfen beim einfachen Befüllen des Frischwassertanks an jedem Wasserhahn. Dank der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen bequem per Smartphone aufrufen.

50-A-Schnellladegerät für Lithium-Ionen-Akkus Vollaufladung in nur 2 Stunden. Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität. Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ Erweiterter Funktions- und Informationsumfang. Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung. Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen. Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Robuste und unempfindliche Komponenten. Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten. Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit. Doppelscheibiger Bürstenkopf D 60 Große und effektive Arbeitsbreite. Gesteigerte Produktivität und schnellere Reinigung. Eco!Flow-System Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung. Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven. Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“ Exakte Reinigungsmitteldosierung. Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis. Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System. Tankspülsystem Auto-Rinse Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks. Kein Verspritzen. Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung. Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp. Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Leistung Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich. Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.