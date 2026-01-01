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    Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine in Grau mit gelben Akzenten, Seitenansicht auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2023

    Scheuersaugmaschine

    B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.533-241.0

    • 50 l Frisch-Schmutzwasser, 55-cm-Walzenbürste, Fahrantrieb
    • On-Board-Schnelllader + 90-Ah-Li-Ion-Batterie, 2 h Laufzeit, max. 3300 m²/h
    • Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, autom. Befüll- und Reinigungssystem
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