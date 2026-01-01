Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF | Kärcher

Das kompakte Design dieser Scheuersaugmaschine bietet eine verbesserte Übersicht und Manövrierbarkeit. Sie überzeugt durch einen stabilen Aufbau mit langlebigem Metall-Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss, was eine ausgezeichnete Absaugung auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven ermöglicht. Erweiterte Möglichkeiten zur Einstellung und Information ganz einfach per Smartphone. Mit dem Universalfüllschlauch kann an jedem Wasserhahn problemlos Frischwasser nachgefüllt werden. Der Orbitalbürstenkopf O51 ist vibrationsarm und gewährleistet bei der Unterhalts- und Grundreinigung beste Ergebnisse. Durch den bis zu 25 Prozent geringeren Wasserverbrauch im Vergleich zu gängigen Scheibenbürstenköpfen oder die Möglichkeit zur chemiefreien Reinigung ist das Gerät führend in Bezug auf Ressourcenschonung. Der Lithium-Ionen-Akku mit einer Leistung von 90 Ah sorgt für eine lange Betriebsdauer. Mit dem neuen DOSE-System kann das Reinigungsmittel exakt dosiert werden, die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht die kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks und das Auto-Fill-System das einfache Befüllen des Frischwassertanks mit Auto-Stopp-Funktion.

Äußerst kompakte Maschine Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen. Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung. Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen. Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Robuste und unempfindliche Komponenten. Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit. Einscheibiger O51-Orbitalbürstenkopf Hervorragende mechanische Reinigungsleistung. Bis zu 40 % reduzierte Reinigungszeit/25 % reduzierter Wasserverbrauch im Vergleich zu Scheibenbürstenköpfen. Chemiefreie Reinigung/Stripping. Eco!Flow-System Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung. Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven. Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“ Exakte Reinigungsmitteldosierung. Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis. Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System. Tankspülsystem Auto-Rinse Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks. Kein Verspritzen. Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung. Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp. Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Leistung Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich. Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.