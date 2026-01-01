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    Scheuersaugmaschine B 80 W Bp DOSE (Scheibe) | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit grauem Gehäuse, roten Bürsten und gelben Details auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    B 80 W Bp DOSE (Scheibe)

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.259-010.205

    Nachläufer-Scheuersaugmaschine (80 l) mit Fahrantrieb. Ideal für 1500 - 3000 m². Konfigurationsbeispiel mit Scheibenbürsten mit Kehrfunktion und 75 cm Arbeitsbreite.
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