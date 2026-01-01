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    Scheuersaugmaschine B 80 W Bp DOSE (Walze) | Kärcher

    Graue Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit schwarzen und gelben Details, auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    B 80 W Bp DOSE (Walze)

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.259-010.206

    Nachläufer-Scheuersaugmaschine (80 l) mit Fahrantrieb. Ideal für 1500–3000 m². Konfigurationsbeispiel mit kontrarotierenden Walzenbürsten mit Kehrfunktion und 65 Zentimeter Arbeitsbreite.
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