Scheuersaugmaschine B 80 W Bp DOSE (Walze) | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.259-010.206Nachläufer-Scheuersaugmaschine (80 l) mit Fahrantrieb. Ideal für 1500–3000 m². Konfigurationsbeispiel mit kontrarotierenden Walzenbürsten mit Kehrfunktion und 65 Zentimeter Arbeitsbreite.
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
750
Arbeitsbreite Saugen (mm)
940
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
80 80
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
3000
Flächenleistung praktisch (m²/h)
2250
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
24 / 240
Batterielaufzeit (h)
4
Batterieladezeit (h)
9
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
600 - 1400
Bürstenanpressdruck (kg)
54
Wasserverbrauch (l/min)
10
Schalldruckpegel (dB(A))
69
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Aufnahmeleistung (W)
2200
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
404
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1550 x 809 x 1154
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete