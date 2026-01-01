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    Scheuersaugmaschine B 95 RS + R 75 | Kärcher

    Grauer Kärcher Bodenreinigungsautomat mit Lenkrad und gelben Details, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    B 95 RS + R 75

    Bestellnummer: 1.006-200.202