Battery Power+ | Kärcher

1. Strahlwassergeschützt

Gut gerüstet für alle Herausforderungen ist der Akku strahlwassergeschützt nach IPX5.

2. LCD-Display mit Real Time Technology

Das integrierte LCD-Display zeigt entweder den Ladezustand, die Restlaufzeit oder die Restladezeit an.

3. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen

Garantieren eine konstante Leistung, mit geringer Selbstentladung und ohne Memoryeffekt.

4. Intelligente Zellenüberwachung

Fördert die Langlebigkeit Ihres Akkus und schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

5. Extreme Robustheit

Weil Profis richtig anpacken: Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.

6. Intelligentes Batteriemanagement

Selbst bei leistungsintensiven Anwendungen wird höchste Performance sichergestellt.

Wenn Technik mitdenkt – die Gerätekommunikation

Die Akkus der Kärcher Battery Power+-Plattform kommunizieren mit dem Gerät, das sie betreiben. So können Informationen aus dem Akku ausgelesen und an jeglicher Schnittstelle im Gerät angezeigt werden, auch, wenn der Akku an einer schwer einsehbaren Position angebracht ist.

Angenehm und komfortabel – die Handhabung

Es ist nur ein Detail, aber genau darauf kommt es an. So sind Weichkomponenten integriert, die für eine leichte Handhabung und gute Grifffestigkeit sorgen. Für einen Akku kein technologisch wichtiges Feature, aber für den professionellen Anwender ein klares Plus.

Emissionen verringern – der Footprint

Ein kompatibler Akku = weniger Akkus insgesamt. Durch die flexible Nutzbarkeit der Akkus in unterschiedlichen Kärcher 36-Volt-Geräten sparen Sie Ressourcen und somit auch CO2 ein. Neben einer geringeren Lärmbelästigung sorgt die Verwendung von Akkugeräten für bessere Luft und weniger Emissionen.