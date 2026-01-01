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    Battery Power+ | Kärcher

    KÄRCHER BATTERY POWER+

    In unserer Kärcher Battery Power+-Plattform sind alle Kärcher 36-Volt-Geräte mit demselben Akku kompatibel. Das ermöglicht Ihnen effektive Reinigung und Pflege – drinnen wie draußen. Profitieren Sie von zuverlässigen Laufzeiten und mehr Produktivität. Kabellose Freiheit bei allen Anwendungen – egal ob bei der Reinigung des Flugzeuginnenraums oder bei der Parkpflege.

    Anspruchsvolle Aufgaben brauchen effiziente Lösungen: Kärcher Battery Power+

    Profis setzen auf Spitzenleistung. Deshalb: Batterie einsetzen und einfach durchstarten. Arbeiten Sie mit dem 36-Volt-Akkusystem, das Ihnen grenzenlose Leistung, volle Sicherheit und maximale Kompatibilität bietet.

    Battery Power 36 V Professional

    36 Volt Kärcher Battery Power+

    Die 36 Volt Kärcher Battery Power+-Akkuplattform stellt starke Leistung sicher. Die Geräte unserer Plattform sind kompatibel mit allen ausdauernden 36 Volt Kärcher Battery Power+-Akkus in 6,0 und 7,5 Ah sowie den 36 Volt Kärcher Battery Power-Akkus (2,5 Ah bzw. 5,0 Ah). Ein Akku für die verschiedensten Kärcher Akkugeräte: zum Rasen trimmen, Hochdruckreinigen, Heckenschneiden, Nass- oder Trockensaugen.
    Flexibel. Mobil. Kraftvoll.

    Zu den Geräte der 36-Volt-Plattform

    Endlich Echtzeit: unsere Real Time Technology

    Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern Orientierung und ermöglicht optimale Planung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert und leicht verständlich abgebildet.

    Restlaufzeit in Minuten

    Restlaufzeit in Minuten

    Immer auf dem Laufenden: Mit unserem smarten Display haben Sie zu jeder Minute Ihre Akkulaufzeit im Blick. Denn durch die punktgenaue Angabe der Restlaufzeit wissen Sie stets, wann der Akku gewechselt oder geladen werden muss. Die Laufzeit passt sich gerätespezifisch an.

    Akkukapazität in Prozent

    Akkukapazität in Prozent

    Immer alles unter Kontrolle: Alle sind bereit – doch ist es der Akku? Auch im Lagerzustand kann die Akkukapazität über das Display in Prozent abgelesen werden. So ist die Kapazität immer ersichtlich und Sie greifen niemals unerwartet zum leeren Akku.

    Akku laden

    Restladezeit in Minuten

    Immer genau planbar: Auch der stärkste Akku braucht mal eine Pause – gut, wenn sie vorausschauend genutzt werden kann. Während des Ladevorgangs ist das Ablesen der Restladezeit einfach möglich. So können Sie genau einschätzen, wann Ihr Akku wieder einsatzbereit ist.

    Voll unter Strom ganz ohne Steckdose: Kärcher Battery Power+

    Unsere akkubetriebenen Geräte bieten maximale Bewegungsfreiheit und absolute Mobilität bei voller Performance. Unsere Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen sowie perfekt aufeinander abgestimmte Elektronik machen die Akkus der Kärcher Battery Power+-Plattform besonders leistungsstark. Dank der innovativen Kärcher Real Time Technology können Sie Ihren jeweiligen Geräteeinsatz präzise planen und sind über das integrierte Display minutengenau über Akkuzustand, Ladestand oder Restladezeit informiert.

    Highlights

    1. Strahlwassergeschützt

    Gut gerüstet für alle Herausforderungen ist der Akku strahlwassergeschützt nach IPX5.

    2. LCD-Display mit Real Time Technology

    Das integrierte LCD-Display zeigt entweder den Ladezustand, die Restlaufzeit oder die Restladezeit an.

    3. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen

    Garantieren eine konstante Leistung, mit geringer Selbstentladung und ohne Memoryeffekt.

    4. Intelligente Zellenüberwachung

    Fördert die Langlebigkeit Ihres Akkus und schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

    5. Extreme Robustheit

    Weil Profis richtig anpacken: Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.

    6. Intelligentes Batteriemanagement

    Selbst bei leistungsintensiven Anwendungen wird höchste Performance sichergestellt.

    Wenn Technik mitdenkt – die Gerätekommunikation

    Die Akkus der Kärcher Battery Power+-Plattform kommunizieren mit dem Gerät, das sie betreiben. So können Informationen aus dem Akku ausgelesen und an jeglicher Schnittstelle im Gerät angezeigt werden, auch, wenn der Akku an einer schwer einsehbaren Position angebracht ist.

    Angenehm und komfortabel – die Handhabung

    Es ist nur ein Detail, aber genau darauf kommt es an. So sind Weichkomponenten integriert, die für eine leichte Handhabung und gute Grifffestigkeit sorgen. Für einen Akku kein technologisch wichtiges Feature, aber für den professionellen Anwender ein klares Plus.

    Emissionen verringern – der Footprint

    Ein kompatibler Akku = weniger Akkus insgesamt. Durch die flexible Nutzbarkeit der Akkus in unterschiedlichen Kärcher 36-Volt-Geräten sparen Sie Ressourcen und somit auch CO2 ein. Neben einer geringeren Lärmbelästigung sorgt die Verwendung von Akkugeräten für bessere Luft und weniger Emissionen.

    Die Produkte der Akkuplattform Kärcher Battery Power+

    Akku-Hochdruckreiniger

    Akku-Hochdruckreiniger

    Volle Power auch ohne Stromkabel: Der Akku-Hochdruckreiniger von Kärcher überzeugt mit seiner professionellen Leistung überall dort, wo es schnell gehen muss. Da das Verlegen von Stromkabeln entfällt, sparen Sie dank kürzerer Einrichtungszeit wertvolle Minuten. Gestalten Sie Ihre Reinigungsaufgaben absolut flexibel, sicher und zuverlässig mit starker Akkuleistung und emissionsfreiem Betrieb.

    Zum Akku-Hochdruckreiniger
    Akku-Trockensauger

    Akku-Trockensauger

    Kein Kabel, kein Limit! Kabellose Anwendungen, großer Arbeitsradius und höhere Produktivität machen unsere Akku-Staubsauger zu starken Partnern. Grandiose 64 Minuten Einsatzzeit mit nur einer Ladung bringen Ihre Effizienz auf ein neues Level. Unsere Erfahrungen zeigen: In Einsatzorten wie Hotels oder Büros steigern die flexiblen Akkusauger die Effizienz um bis zu 30 Prozent– eine absolut lohnenswerte Investition.

    Zu den Akku-Trockensaugern
    K Mop 46

    Akku-Scheuersaugmaschinen

    Mobil ans Reinigungsziel mit unseren flexiblen Akku-Scheuersaugmaschinen. In viel frequentierten und stark möblierten Bereichen überzeugen die Kärcher Akku-Scheuersaugmaschinen präzise auf ganzer Linie. Die schnellen Ladezyklen und der extra leise Geräuschpegel bei der Nutzung machen unsere Akku-Scheuersaugmaschinen zum Liebling für alle Flächen mit Kundenkontakt.

    Zu den Akku-Scheuersaugmaschinen
    Akku-Teppichkehrsaugmaschinen

    Akku-Teppichkehrsaugmaschinen

    Auf dem Teppich geblieben: Teppichböden brauchen besondere Pflege – mit den Akku-Teppichkehrsaugmaschinen von Kärcher funktioniert das mobil und großflächig ganz ohne Kabelsalat. 1800 Quadratmeter Reinigungsfläche und eine Akkuleistung von bis zu 60 Minuten mit einer Ladung bringen höchste Effizienz. Die Maschine stellt sich auf unterschiedliche Teppicharten ein und unterstützt so die Langlebigkeit der Böden.

    Zu den Akku-Teppichkehrsaugmaschinen
    Akku-Nass-/Trockensauger

    Akku-Nass-/Trockensauger

    Nimmt’s mit fast allem auf: Unser akkubetriebener Kärcher Nass-/Trockensauger nimmt Flüssigkeiten, Grobschmutz und Feinstaub auf. Ganz flexibel ohne Kabel an jedem Ort einsetzbar, an dem Ihre Reinigungsleistung gebraucht wird. Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erleichtern die Handhabung und ermöglichen auch eine Nutzung auf engstem Raum und auf stark frequentierten Flächen.

    Akku-Sprühextraktionsgeräte

    Akku-Sprühextraktionsgeräte

    Ein akkubetriebenes Sprühextraktionsgerät lässt in Sachen Flexibilität und Zuverlässigkeit keine Wünsche offen. Reinigen Sie verschiedenste Oberflächen und Textilien wie Teppiche, Bodenbeläge, Stühle, Lounge-Sofas oder Sitzsäcke absolut gründlich und schonend. Überall einsatzbereit und zu 100 Prozent flexibel sorgt Kärcher mit dem mobilen Sprühextraktionsgerät für maximale Mobilität und effektive Schmutzentfernung.

    Zu den Akku-Sprühextraktionsgeräten
    OPE

    Akku-Gartengeräte

    Draußen wird angepackt! Mit unseren Akku-Gartengeräten sind Profis bereit fürs Grüne. Sei es Vorgarten oder Parkfläche. Ein Akku für alle Geräte – von Laubbläser über Heckenschere bis hin zu Kettensäge, Freischneider, Rasentrimmer und Rasenmäher. Absolut ungebunden, mobil und sicher profitieren Ihre Projekte genauso wie Ihre Gesundheit: Denn unsere Akkugeräte emittieren keine Abgase, performen fast ohne Vibration und verursachen wenig Lärm.

    Zu den Akku-Gartengeräten
    Zubehör: Akkus und Ladegeräte

    Zubehör: Akkus und Ladegeräte

    Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, höchster Bedienkomfort und sicheres Arbeiten: Mit original Kärcher Zubehör können Sie sich ganz individuell noch mehr Vielfalt, Sicherheit und Arbeitserleichterung etablieren. Das Kärcher Zubehörprogramm reicht von Akkus in verschiedenen Leistungsklassen über Tragegurte, Schläuche, Aufsätze und Verlängerungen bis hin zu persönlicher Schutz- und Sicherheitsausrüstung.

    Zum Zubehör
    Battery Universe Logo

    Battery Universe

    Ob 18 Volt, 36 Volt, Battery Power oder Battery Power+: Hier finden Sie übergreifend Informationen zu Vorteilen, Funktionen und Kompatibilitäten der Wechselakkusysteme von Kärcher.

    Kärcher Battery Universe
    Wechselakku FAQs

    FAQs Battery Power / Battery Power+

    Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.

    FAQs

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