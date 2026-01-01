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    Freischneider BCU 260/36 Bp | Kärcher

    Kärcher Akku-Freischneider mit ergonomischem Griff und Schneidkopf, silber-grau mit gelben Akzenten.

    Freischneider

    BCU 260/36 Bp

    Bestellnummer: 1.042-503.0