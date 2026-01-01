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    Treppenreinigungsmaschine BD 17/5 C Ep | Kärcher

    Kärcher Scheuersaugmaschine mit roter Bürste und grauem Gehäuse, Griff und Bedienelementen sichtbar.

    Treppenreinigungsmaschine

    BD 17/5 C Ep

    Bestellnummer: 1.737-107.0

    • Treppenreinigungsgerät, Scheibenbürste für Handbetrieb, 17 cm Breite
    • Drehzahlverstellung 0–45 U/min, auch mit Pad nutzbar, handlich, kompakt
    • Vielseitig einsetzbar, für kleinere, schlecht erreichbare Stellen