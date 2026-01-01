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    Treppenreinigungsmaschine BD 17/5 C | Kärcher

    Kärcher Scheuersaugmaschine mit roter Bürste, grauem Gehäuse und Bedienelementen.

    Treppenreinigungsmaschine

    BD 17/5 C

    Bestellnummer: 1.737-105.0