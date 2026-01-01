Scheuersaugmaschine BD 30/4 C Bp Pack Li | Kärcher

Batteriebetrieben und damit frei von Kabeln und dazugehörenden Stolperfallen, begeistert unsere extrem kompakte Scheuersaugmaschine BD 30/4 C Bp Pack auf Kleinflächen bis zu 300 m². Ob Natur- oder Kunststein, Epoxidharz, Linoleum oder PVC: Deutlich schneller und gründlicher als von Hand reinigt und saugt das Gerät bei Bedarf auch rückwärts und dank des umlaufenden Saugbalkens auch bei allen anderen Manövern zuverlässig. Das durchdachte und besonders einfache Bedienkonzept mit farbcodierten Bedienelementen zeigt sich auch beim simplen und schnellen Wechsel der leistungsfähigen und fix wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie. Das mit nur rund 20 Kilogramm geringe Gewicht der Maschine erlaubt deren Nutzung übrigens auch ohne Aufzug in unterschiedlichen Stockwerken.

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie inklusive Völlig wartungsfrei bei im Vergleich zu herkömmlichen Batterien mehrfach höherer Lebensdauer. Teil- oder Zwischenladen problemlos möglich. Geringe Abmessungen Geringer Platzbedarf bei der Lagerung. Auch in normalen Pkw transportabel. Umlaufender Saugbalken Zuverlässige Absaugung des Wassers auch in engen Kurven. Bei Bedarf Absaugung auch rückwärts möglich. Inklusive weichen, ölfesten Polyurethansauglippen. Kleines, externes Ladegerät inklusive Einfach zu verstauen. An jeder Steckdose nutzbar. Ermöglicht kurze Ladezeiten. Durchweg hochwertige Komponenten und Materialien Verriegelung und Chassis aus hochwertigem Aluminium. Robuste, langlebige Qualität. Sparsamer eco!efficiency-Mode Hilft, Wasser zu sparen, und verlängert die Laufzeit der Batterie. Spart Kosten durch längere Reinigungsintervalle und reduzierten Reinigungsmittelverbrauch. Verringert das Arbeitsgeräusch. Extrem kompakt, agil und manövrierfähig Effiziente Reinigung von kleinen, auch stark überstellten Flächen. Verstellbarer Handgriff ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel. Geringes Gerätegewicht (20 kg) Erleichtert den Transport. Zum Einsatz auf unterschiedlichen Stockwerken ist kein Fahrstuhl nötig. Auch von einer Person mühelos in Pkw zu verstauen.