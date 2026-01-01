10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Scheuersaugmaschine BD 30/4 C Bp Pack Li | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und roter Bürste, seitlich mit Griff.

    Scheuersaugmaschine

    BD 30/4 C Bp Pack Li

    Bestellnummer: 1.783-230.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 4 l Frisch-Schmutzwasser, 30 cm Arbeitsbreite
    • Externes Ladegerät, 36-V/6,0-Ah-Akku, max. 900 m²/h
    • Rote Scheibenbürste, Saugbalken gebogen