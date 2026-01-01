Scheuersaugmaschine BD 30/4 C Bp Pack Li | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.783-230.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
280
Arbeitsbreite Saugen (mm)
325
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
4 4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
900
Flächenleistung praktisch (m²/h)
600
Batterie (V / Ah)
36.5 / 5.2
Batterielaufzeit (h)
1
Batterieladezeit (h)
3
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
150
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
20 / 10
Wasserverbrauch (l/min)
1
Schalldruckpegel (dB(A))
max. 70
Aufnahmeleistung (W)
240
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
19.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
555 x 375 x 1050
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen