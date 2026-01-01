Scheuersaugmaschine BD 35/15 C Classic Bp Pack | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.783-442.0
Antriebsart
Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
350
Arbeitsbreite Saugen (mm)
470
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
max. 15 max. 15
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
1400
Flächenleistung praktisch (m²/h)
700
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
12 / 38
Batterielaufzeit (h)
2
Batterieladezeit (h)
10
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (g/cm²)
25
Wasserverbrauch (l/min)
0.95
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
54
Abmessungen (L × B × H) (mm)
830 x 500 x 680
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete