Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.515-409.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
430
Arbeitsbreite Saugen (mm)
750
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
25 25
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
1720
Flächenleistung praktisch (m²/h)
860
Batterietyp
Li-Ion
Batterie (V / Ah)
24 / 90
Batterielaufzeit (h)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
30 - 40 / 22.5 - 28
Wasserverbrauch (l/min)
2.7
Schalldruckpegel (dB(A))
66
Aufnahmeleistung (W)
1100
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
44
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1135 x 520 x 1025
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete