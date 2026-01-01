Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC | Kärcher

Leistungsstark, kompakt, leise: die handgeführte und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine 43/25 C Classic Bp Pack von Kärcher. Die serienmäßig verbaute wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität ermöglicht – unterstützt vom sehr stromsparend und leise arbeitenden Scheibenbürstenkopf – bis zu 2-stündige Reinigungseinsätze. Dank ihrer sehr hohen Zyklenfestigkeit kann sie dazu bei Bedarf jederzeit mittels des zugehörigen Schnellladegeräts zwischen- oder schnellgeladen werden. Durch ihre kompakte Bauweise mit 43 Zentimeter Arbeitsbreite und den beiden 25-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser überzeugt die kleine Bodenreinigungsmaschine mit maximaler Wendigkeit besonders bei schwierigen Platzverhältnissen. Damit eignet sie sich hervorragend für Gebäudereiniger sowie zur Unterhaltsreinigung in Hotellerie, Gastronomie, kleineren Einzelhandelsgeschäften oder in Kliniken.

Langlebige Lithium-Ionen-Batterie Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Komplett wartungsfreie Batterietechnologie. Robuste Bauweise Für den täglichen Einsatz entwickelte, solide Bedienelemente. Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel Übersichtliches Bedienfeld mit selbsterklärenden Piktogrammen. Totmannschalter und Magnetventil für automatischen Wasserstopp. Einfachste Bedienbarkeit dank farbcodierter Bedienelemente. Effiziente 1-Scheiben-Technik Scheibenbürstenkopf arbeitet besonders leise und stromsparend. Für Reinigungseinsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet.