10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS Bp Pack | Kärcher

    Graue Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit Lenkrad und sichtbaren Bürsten am Boden.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/40 RS Bp Pack

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.533-171.0

    • 40 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürstenkopf, Stand-on, 6 km/h
    • Wartungsfreie 76-Ah-Gelbatterie, 2 h Laufzeit, max. 3300 m²/h
    • Sehr gute Wendigkeit, einfaches Auf- und Absteigen, hohe Kompaktheit
    Angebot anfordern