Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah | Kärcher

Mit der BD 50/50 C Bp Pack Classic haben Sie die zu reinigende Fläche jederzeit bestens im Blick. Dafür sorgen die geringen Abmessungen dieser kompakten und batteriebetriebenen Scheuersaugmaschine mit ausgereifter Scheibentechnik. So gut wie die Übersicht, so einfach die Bedienung durch das EASY-Operation-Panel von Kärcher. Die Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Maschine sind darüber hinaus auf das Wichtigste reduziert, sodass lange Einlernphasen entfallen. Wir empfehlen die BD 50/50 C Bp Pack Classic zum Einsatz in Supermärkten, Hotels oder Gesundheitseinrichtungen.

Komfortabel ausgestattet mit Magnetventil und Transportrolle Magnetventil für automatischen Wasserstopp nach Loslassen des Totmannschalters. Die ausklappbare Transportrolle ermöglicht die komfortable Zweischrittmethode. Ausklappbare Transportrolle erleichtert den Transport des Geräts erheblich. Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Kurze Einarbeitungsphasen. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente. Preiswertes Einstiegsmodell Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Reduziert auf die wichtigsten Funktionen. Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen Besonders wendig. Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche. Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen Leicht zugängliches Batteriefach für schnellen Batteriewechsel. Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet. Home-Base-System Möglichkeiten zum Anbringen weiterer Zubehörteile oder Arbeitsgeräte. Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden. EASY-Operation-Panel 1-Schalter-Bedienung. Sehr einfach in der Anwendung. Einfache Zuordnung der Funktionen durch Bedienelemente in Gelb Geringe Einlernzeiten auch für ungeschultes Personal. Robuste und langlebige Bedienelemente Für den täglichen Einsatz geeignet. Sehr langlebig.