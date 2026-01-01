Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.127-069.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
510
Arbeitsbreite Saugen (mm)
850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
50 50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
2040
Flächenleistung praktisch (m²/h)
1200
Batterietyp
Li-Ion
Batterie (V / Ah)
24 / 90
Batterielaufzeit (h)
2.5
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (kg)
23
Gangwendebreite (mm)
1240
Wasserverbrauch (l/min)
2.3
Schalldruckpegel (dB(A))
66
Gewicht ohne Zubehör (kg)
53
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1170 x 570 x 1025
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete