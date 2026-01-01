Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC | Kärcher

Die kompakte Bauweise mit den beiden 50 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sowie 51 Zentimeter Arbeitsbreite sorgt bei unserer wendigen Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack für eine perfekte Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Dazu arbeitet der Scheibenbürstenkopf so leise, dass diese Bodenreinigungsmaschine auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar ist. Der Saugbalken sowie der zum einfachen Transport aushebbare Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und manuell bedienbar. Das simple Bedienkonzept kommt ohne komplexe Reinigungsprogramme und Einlernphasen für den Anwender aus. So erfolgt beispielsweise die Steuerung von Start und Stopp des Bürstenmotors sowie der Saugturbine ganz einfach über einen zentralen Bedienhebel. Eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität sowie ein Schnellladegerät sind serienmäßig mit an Bord. Schnell- und Zwischenladungen sind damit bei Bedarf problemlos realisierbar.

Langlebige Lithium-Ionen-Batterien Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser. Kompakte und robuste Bauweise Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht. Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen. Besonders einfaches Bedienkonzept Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar. Einfaches Konzept mit selbsterklärenden Symbolen und übersichtlichem Bedienfeld. Sehr kurze Einarbeitungszeit. Komfortables Vierradsystem Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich. Robustes Standardfahrgestell Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten. Erhöht die Zuverlässigkeit. Einzigartiges Design des Saugsystems Erhöht die Benutzerfreundlichkeit. Verringert das Arbeitsgeräusch. Separates Schmutzwassertanksystem Besonders einfache Reinigung. Erhöht die Hygiene. Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln. Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten. Praktische Home-Base Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile. Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.