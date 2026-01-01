Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.127-061.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Bürstenmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
510
Arbeitsbreite Saugen (mm)
900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
55 55
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
2550
Flächenleistung praktisch (m²/h)
1530
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
24 / 105
Batterielaufzeit (h)
3
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (kg)
27
Schalldruckpegel (dB(A))
65.2
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
240
Gewicht ohne Zubehör (kg)
138
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1328 x 610 x 1073
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete