Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah | Kärcher

Die Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah ist durch ihr besonders einfaches Bedienkonzept bequem in der Handhabung und kommt ohne Programme aus. Bürstenkopf und Saugbalken werden manuell angehoben und abgesenkt, die Turbine läuft parallel an. Der Bürstenmotor startet automatisch und Wasser wird ausgebracht, sobald der Kopf abgesenkt ist und man den Bedienhebel betätigt. Weitere Vorteile sind der leise Scheibenbürstenkopf, der sehr gut für Daytime Cleaning geeignet ist, die kompakte Maschine für eine gute Übersicht und Manövrierbarkeit sowie die wartungsfreie AGM-Batterie mit 80 Ah für Laufzeiten bis zu 2 Stunden.

Kompakte und robuste Bauweise Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit einer guten Übersicht. Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen. Anhebbarer Aluminium-Bürstenkopf Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer. Sehr robuste Ausführung. Besonders einfaches Bedienkonzept Alle Maschinenfunktionen sind per Schalter, Taster oder Drehknopf bedienbar. Sehr kurze Einarbeitungszeit. Inklusive Batterie und Ladegerät Wartungsfrei und sicher: starke Kapazität von 80 Ah für extra lange Laufzeit. Komfortables Vierradsystem Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich. Robustes Standardfahrgestell Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten. Erhöht die Zuverlässigkeit. Einzigartiges Design des Saugsystems Erhöht die Benutzerfreundlichkeit. Verringert das Arbeitsgeräusch. Separates Schmutzwassertanksystem Besonders einfache Reinigung. Erhöht die Hygiene. Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln. Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten. Praktische Home-Base Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile. Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.