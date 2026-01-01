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    Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine in Grau mit gelben Akzenten, Seitenansicht.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.127-063.0

    • 55 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürste, Fahrantrieb
    • Off-Board-Lader + 115-Ah-AGM-Batterie, 3 h Laufzeit, max. 2550 m²/h
    • Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium
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