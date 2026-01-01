Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah | Kärcher

Robust, kompakt, vielseitig und benutzerfreundlich: Unsere batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Pack weiß bei der Unterhaltsreinigung an den unterschiedlichsten Orten zu überzeugen. Ob im Einzelhandel oder in der Industrie: Der Scheibenbürstenkopf mit 51 Zentimeter Arbeitsbreite und 27 Kilogramm Anpressdruck, die beiden großzügigen 55-Liter-Tanks sowie der 850 Millimeter breite Saugbalken sorgen für beste Reinigungsergebnisse. Scheibenbürstenkopf und Saugbalken sind dabei aus hochwertigem Aluminium für eine besonders lange Lebensdauer gefertigt. Die sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche, der integrierte Fahrantrieb und das komfortable Vierradsystem unterstreichen die hohe Benutzerfreundlichkeit der BD 50/55 W Classic Pack eindrücklich. Ausgerüstet ist die BD 50/55 W Classic Pack mit einer ausdauernden Gel-Batterie mit 76 Ah Kapazität, die über ein mitgeliefertes, externes Ladegerät wiederaufgeladen wird.

Anhebbarer Aluminium-Bürstenkopf Für sehr gute Reinigungsleistungen. Sehr robuste Ausführung. Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer. Vierradsystem mit Zweiradantrieb Sehr einfach zu transportieren. Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich. Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Selbsterklärende Bedienung Einfaches Starten. Reduziert den Schulungsbedarf und verkürzt Einlernphasen. Fehlbedienungen sind dank des selbsterklärenden Konzepts nahezu ausgeschlossen. Standardmäßig gebogener Saugbalken Schnelle Trocknung dank des reduzierten Restwassers auf den gereinigten Flächen. Verringert die Rutschgefahr auf frisch gereinigten Flächen. Erhöht Saugleistung und Sicherheit. Ergonomisches Design Für Bediener unterschiedlicher Körpergröße. Erhöht den Bedienkomfort. Sorgt für eine höhere Produktivität bei Reinigungseinsätzen. Robustes Standardfahrgestell Hohe Qualität verhindert Verformungen. Erhöht die Zuverlässigkeit. Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten. Einzigartiges Design des Saugsystems Einfach auszuführende Wartungsarbeiten. Verringert das Arbeitsgeräusch. Erhöht die Benutzerfreundlichkeit. Separates Schmutzwassertanksystem Besonders einfache Reinigung. Erhöht die Hygiene. Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln. Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten. Praktische Home-Base Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile. Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.