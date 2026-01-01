Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.161-071.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
510
Arbeitsbreite Saugen (mm)
900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
70 75
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
2805
Flächenleistung praktisch (m²/h)
2000
Batterie (V / Ah)
24 / 105
Batterielaufzeit (h)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
95 - 253
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
13 / 20
Gangwendebreite (mm)
1650
Wasserverbrauch (l/min)
2.3
Schalldruckpegel (dB(A))
66
Aufnahmeleistung (W)
1400
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
345
Gewicht ohne Zubehör (kg)
100
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1310 x 590 x 1060
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete