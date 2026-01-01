10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine in Grau mit schwarzem Sitz und Lenkrad, seitlich mit Bürste und Rädern.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/70 R Classic Bp Pack

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.161-071.0

    • 70 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
    • Wartungsfreie 105-Ah-Gelbatterie, bis 2,25 h Laufzeit, max. 2800 m²/h
    • Sehr kompakt und wendig, sehr einfache Bedienung, Off-Board-Lader
    Angebot anfordern