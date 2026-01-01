Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah | Kärcher

Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, wie einem Doppelscheiben-Bürstenkopf mit einstellbarem Bürstenanpressdruck oder dem Saugbalken aus Aluminium, überzeugt unsere batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack mit sehr guten Reinigungsergebnissen. Ein 75 Liter großer Tank und die integrierte, wartungsfreie 105-Ah-Gel-Batterie ermöglichen dazu auch sehr lange Arbeitseinsätze. Dabei sorgt das kompakte Design für eine hohe Wendigkeit der vielseitig einsetzbaren Maschine, während die robuste Bauweise auch härtere Einsätze problemlos möglich macht. Die kinderleichte Bedienung sowie das einfache Wartungskonzept unterstreichen die hohe Anwenderfreundlichkeit des Geräts.

Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten. Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen. Besonders einfaches Bedienkonzept Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar. Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten. Kompakte und robuste Bauweise Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht. Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen. Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 kg möglich. Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden. Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung. Mit wartungsfreier 105-Ah-Gel-Batterie und ext. Ladegerät Unkomplizierte Batterietechnologie für maximale Maschineneinsatzfähigkeit. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.