Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.127-065.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
705
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
75 75
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
3525
Flächenleistung praktisch (m²/h)
2115
Batterietyp
Li-Ion
Batterie (V / Ah)
25.6 / 90
Batterielaufzeit (h)
1.8
Batterieladezeit (h)
2
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
max. 5
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
20.4 - 34 / 30 - 50
Gangwendebreite (mm)
1550
Wasserverbrauch (l/min)
2.75
Schalldruckpegel (dB(A))
63 - 65
Aufnahmeleistung (W)
1850
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
325
Gewicht ohne Zubehör (kg)
100
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1445 x 750 x 1065
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete