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    Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC | Kärcher

    Graue Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit gelbem Griff und zwei großen Rädern, Ansicht von vorne.

    Scheuersaugmaschine

    BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.127-065.0

    • 75 l Frisch-Schmutzwasser, 70-cm-Scheibenbürste, Fahrantrieb
    • Off-Board-Schnelllader + 90-Ah-Li-Ion-Batterie, 1,75 h Laufzeit, max. 3525 m²/h
    • Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium
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